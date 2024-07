L Conseil scolaire du Nord-Ouest célèbre ses finissants 2024!

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) tient à féliciter tous ses finissants et finissantes 2024. Leurs efforts, leur détermination et leur persévérance ont porté fruit, et leur succès est non seulement une récompense pour leurs années d’efforts, mais aussi une source d’inspiration pour ceux qui les entourent. Nous sommes très fiers d’eux et de tout ce qu’ils ont accompli jusqu’à présent.

Cérémonie de l’École Héritage

L’école Héritage a célébré ses 9 finissants le vendredi 7 juin. Parents, amis et familles, ainsi que le personnel, se sont réunis pour cette journée de réjouissances! Le thème de cette année: “Puisons dans nos racines pour faire fleurir notre avenir” a parfaitement capturé l’esprit de la cérémonie. Zoe Roy a reçu la bourse St-Isidore, Janelle Beaudoin la bourse Alfred-P.-Camuel et Raphaël Soucy celle de la bourse des Compagnons. Les animateurs ont créé une belle ambiance, nos dignitaires ont partagé leurs conseils et leurs vœux et les élèves ont raconté des anecdotes touchantes et humoristiques sur leurs confrères et consœurs de classe.

Finissants de l’école Héritage (de gauche à droite): Alix Maisonneuve, Yannick Salaün, Jalil Levesque, Zoé Roy, Janelle Beaudoin, Chelsea Fischer, Gabriel Fillion, Raphaël Soucy et Logan L’Abbé.

Cérémonie de l’École des Quatre-Vents

Le samedi 15 juin avait lieu la célébration des finissants de l’école des Quatre-Vents. Notre cinquième cohorte était composée de 5 garçons! Nos élèves se sont retrouvés au gymnase de l’école avec famille, amis, personnel et dignitaires sous un thème country. La cérémonie a été marquée par des rires, beaucoup d’émotions et une grande joie partagée par tous. Le CSNO a décerné la bourse “Excellence

Scolaire” à Sacha Nickonchuk, qui a aussi reçu une bourse “Mercer” Giovanni Gbekou a obtenu une bourse de Peace River Chamber of Commerce.

Félicitations à tous nos finissants pour leurs efforts soutenus et leur réussite! Continuez à viser haut et à poursuivre ce qui vous passionne. Le meilleur est à venir! Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de vos parcours et sommes impatients de voir tout ce que vous accomplirez dans l’avenir.