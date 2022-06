L’École Héritage célèbre sa classe de finissants 2022!

Les finissants de l’École Héritage ont eu leur célébration spirituelle à la paroisse Sainte-Anne de Falher. Rangée avant, de gauche à droite se trouvent Justin Aubin, Mia Maisonneuve, Meera Sylvain, Isabelle Nicolet-Thibault, Kiera Doran et Dylan Dion. Rangée arrière, de gauche à droite, se trouvent Zacharie Aubin, Wyatt Cuthbertson, Karter Fournier, Zachary Mussio, Tyson Tokarz et Samuel Velie.

Cette année, l’École Héritage a célébré douze finissantes et finissants lors des célébrations le 27 mai dernier.

Les finissants, les parents et le personnel de l’école ont assisté à la messe à l’église à 13 h 15, ensuite, ils sont allés sur la rue Principale à 14 h 45 pour la parade, puis les invités se sont dirigés à la cérémonie protocolaire de remise des attestations à 15 h 30 dans le gymnase de l’école.

Le thème de la cérémonie était “Viser la lune pour atteindre les étoiles”.

Parmi les dignitaires et les invités d’honneur qui ont offert leurs félicitations aux finissants, on y retrouvait Sylvianne Maisonneuve, présidente du Conseil scolaire, Brigitte Kropielnicki, directrice générale du CSNO, Todd Loewen, députée à l’Assemblée législative, Robert Lauzé, maire-adjoint à la ville de Falher, Julie Desrosiers, présidente de l’ACFA de Rivière-la-Paix et Christine Aubin, présidente du conseil d’école et Mario Paradis, conseiller du CSNO.

Père Jean, prêtre de la paroisse St-Anne de Falher, et monsieur Reginald Bouchard, aumônier, qui ont côtoyé énormément nos finissants pendant leur parcours scolaire, ont aussi tenu à assister à toutes les festivités en l’honneur des finissants.

Jessica Guignard-Mallet et James Bazan-Lindsay ont fait l’animation de cette soirée où les finissants se sont honorés mutuellement en partageant les biographies contenant des anecdotes drôles et émouvantes, mais somme toute mémorables!

Les parents ont livré des discours pleins de sages paroles et de conseils pour les finissants.

La directrice, Nicole Walisser, était l’invitée d’honneur et a livré un très bel hommage en lien avec le thème de la cérémonie en parlant des finissants.

Dès les premiers mots de son discours, on se laissait transporter dans ce conte de fées dans lequel les finissants étaient les personnages principaux.

“Il était une fois douze petites étoiles hautes perchées au 5e étage de l’école Héritage.

“Elles étaient magnifiques et brillaient de mille feux pour tous les passants de l’école!

“Plus les éleves les fixaient émerveillés, plus ells fixaient leur lumiére dans leur vie scolaire, car chaque petite étoile avait son unicité, rendant la vie rayonnante.”

Comme dans toutes les histoires, il y a une fin et bien que le chapitre soit terminé à l’École Héritage pour nos finissantes et finissants, Mme Nicole nous rassure que “Nos jolies étoiles se décrochent du 5e étage et partent à l’aventure.

“Elles seront éparpillées un peu partout, mais, sans doute, leur lueur saura éclairer la nouvelle route.

“Les petites et les grandes étoiles qui demeurent ici continueront à éclairer l’autoroute 49 pour que vous puissiez toujours retrouver votre chez vous.”