Obituary – Cecile Alice [Lapierre] Lemire

Cecile Lemire

In loving memory of Cecile Alice Lemire who passed away peacefully at the Sturgeon Community Hospital in St. Albert, AB at age 91 years.

Cecile was born in Wainwright, AB to Lucien Lapierre and Blanche Roy on Feb. 9, 1930. Tragically, Blanche passed away in 1936 from complications related to childbirth leaving five children motherless. Her father married Lena [Poirier] Pagé in 1944 and a daughter Jeannette Pagé joined the family.

Cecile was schooled in Greenshields, Heath, Chauvin, Fort Kent and Wainwright. In 1951, she entered the convent of the Sisters of Holy Cross in Montreal, but returned to Alberta after two years realizing that this was not her vocation.

She worked for her sister Rita and supervised students taking correspondence courses before attending the University of Alberta in Edmonton to obtain her teaching certificate in 1955. She worked for four months at the Red Deer Michener Hospital before getting her first teaching position in Falher.

She met and went on to marry Donat Lemire on Aug. 7, 1956 at St. Joachim Church in Edmonton. They raised five children in Falher while she continued teaching at Routhier School. She taught for a period of over 20 years at Routhier School.

Cecile was an active member of her community. She volunteered for the Scouts and Club Alouette, helped in the kitchen during curling bonspiels, organized numerous bake sales and even ran a business selling chocolate supplies.

Cecile moved into an assisted living residence in 2003 and resided in Edmonton until her passing.

Cecile enjoyed many different arts and crafts, especially painting. Despite her physical limitations, she always maintained a positive outlook and enjoyed FaceTiming with family and friends.

She leaves to mourn her loss one daughter, Annette Lemire of Edmonton; three sons, Lionel [Julie McMullen] Lemire of Calgary, Bernard [Catherine McPhalen] Lemire of Edmonton; Edmond [Gwendolyn “Wendi” Stoeber] Lemire of Riverside Estates, SK; one brother, Raymond Lapierre of Edson, AB; one stepsister, Jeannette Pagé of Calgary; two sisters-in-law, Germaine [Lemire] Levesque and Jeanne d’Arc [Boisvert] Lemire, both from Falher; two grandchildren, Devon Lemire of Regina, SK and Torrin Lemire of Ottawa, ON; as well as numerous nieces, nephews and friends.

Special thanks to her friend Ruth Hofer from Nurse Next Door who visited with her regularly for over a decade.

She was predeceased by her husband Donat Lemire in 1999; her mother Blanche Roy in 1936; her father Lucien Lapierre in 1981; her stepmother Lena Poirier in 1981; a daughter Liette Lemire in 1961; a son Luc Lemire in 2014; two brothers, Philip Lapierre in 1996 and Emile [Curly] Lapierre in 1998; one sister Rita Benoit in 1999, and numerous in-laws.

At her request, she was cremated in Edmonton. A virtual Mass will be held online, at l’Eglise St. Thomas D’Aquin, on October 8, 2021 at 2 p.m. at .

An interment in the Falher Cemetery will be at a later date. A memorial website can be found online at .

French version

À l’hôpital Sturgeon à Saint-Albert le 14 juillet 2021, est décédée Madame Cecile Alice [née Lapierre] Lemire à l’âge de 91 ans. Elle était l’épouse de feu Donat Lemire.

Cecile, fille de Lucien Lapierre et Blanche Roy, est née à Wainwright en Alberta le 9 février 1930. Elle a perdu sa mère en 1936 lors d’un accouchement. Son père s’est remarié en 1944 avec Lena [Poirier] Pagé et Jeannette Pagé est devenue sa petite soeur.

Cecile a fréquenté des écoles à Greenshields, Heath, Chauvin, Fort Kent et Wainwright. Elle

entra au convent des Soeurs de Sainte-Croix à Montréal en 1951, mais réalisa que ce n’était pas sa vocation.

Elle retourna en Alberta en 1953 pour travailler pour sa soeur Rita et s’occuper des élèves qui suivaient des cours par correspon- dance. Par la suite, elle entra à l’Université de l’Alberta où elle a obtenu son certificat d’enseigne- ment en 1955. Elle travailla à l’Hôpital Michener à Red Deer pendant quatre mois avant de trouver son premier poste comme enseignante à l’école Routhier à Falher.

C’est là où elle a rencontré Donat Lemire qu’elle a épousé le 7 août 1956 à l’Église Saint-Joachim à Edmonton. Ils ont élevé cinq enfants à Falher pendant qu’elle continuait à travailler comme enseignante. Elle enseigna à l’école Routhier pour plus de vingt ans.

Cecile était active dans sa communauté où elle faisait du bénévolat avec les louveteaux et le Club Alouette, assistait dans la cuisine lors des tournois de curling et organisait des ventes de pâtisserie. Elle a même eu une entreprise de vente de chocolat et d’accessoires à un moment donné.

Elle déménagea dans une résidence-services en 2003 et demeura à Edmonton jusqu’à sa mort.

Cecile jouissait de l’artisanat, surtout la peinture. Malgré sa perte d’autonomie physique, elle a toujours maintenu une perspective optimiste et se réjouissait des appels vidéos FaceTime avec sa famille et ses amis.

La défunte laisse dans le deuil sa fille Annette Lemire d’Edmonton; trois fils, Lionel [Julie McMullen] de Calgary, Bernard [Catherine McPhalen] Lemire d’Edmonton, et Edmond [Gwendolyn “Wendi” Stoeber] de Riverside Estates, SK; un frère, Raymond Lapierre d’Edson; une quasi- soeur, Jeannette Pagé de Calgary; deux belles- soeurs, Germaine [Lemire] Levesque et Jeanne d’Arc [Boisvert] Lemire de Falher; deux petits-enfants, DevonLemire de Regina et Torrin Lemire d’Ottawa; ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis.

Des remerciements spéciaux à Ruth de Nurse Next Door pour ses visites régulières et son amitié pendant plus q’une décénnie.

Cecile fut prédécédée par son époux Donat Lemire en 1999; sa mère Blanche Roy en 1936; son père Lucien Lapierre en 1981; sa belle-mère Lena Poirier en 1981; une fille Liette Lemire en 1961; un fils Luc Lemire en 2014; deux frères, Philip Lapierre en 1996 et Emile [Curly] Lapierre en 1998; une soeur, Rita Benoit en 1999 et de nombreux beaux-frères et belles-soeurs.

A sa demande, l’incinération a eu lieu à Edmonton.

Une messe virtuelle sera célébrée le 8 octobre 2021 à 14h00 https://www.youtube.com/user/Ecbico/live a L’Eglise St. Thomas D’Aquin. L’inhumation aura lieu au cimetière de Falher à une date ultérieure.

Un site Web se retrouve en ligne à l’adresse suivante:https://www.forevermissed.com/cecile-alice-lemire/about

